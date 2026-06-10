◇インターリーグブルージェイズ3―2フィリーズ（2026年6月9日トロント）ブルージェイズは9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズ戦で劇的なサヨナラ勝利を収めた。「7番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）は2試合ぶりの安打となる二塁打を放つなど、攻守で勝利に貢献した。先発・シースが6回3安打、11奪三振と好投。0―1の6回1死、サンチェスの右中間7号ソロで同点に追いつくも、その後は沈黙していた打線が最終