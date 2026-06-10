ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督（41）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦で5−0と大量リードした序盤2回攻撃中に地元放送局のインタビューに応え、快投中の先発・菅野智之投手（35）を絶賛した。指揮官はインタビュアーに「菅野のプロ意識についてはどうか？」と聞かれると、「常に向上しようとしている。そして常に体のケアをしている。彼が今の年齢であの情熱を持ち続けていることを見るのは本当に素晴ら