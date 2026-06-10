奥村武厩舎は10日、Xを通じ、JRAで活躍するノースブリッジが競走馬を引退すると発表した。函館記念に向けて調整を進めてきたが、肺出血が再発したという。今後は東京競馬場での誘導馬を目指す。「ご報告になります函館記念に向けて調整を進めてきたノースブリッジですが、肺出血が再発しオーナーとの協議の結果競走馬生活を引退する事となりました」と発表。「成績以上に厩舎に残してくれた功績が大き過ぎて今はただただ感謝