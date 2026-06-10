女子プロレスのスターダムが９日、都内で記者会見を開いた。６・２０代々木大会でワールド王座戦に臨む王者・玖麗さやか（２５）と挑戦者の鈴季すず（２３）が調印式に出席。キャリア３年目で団体最高峰の赤いベルトを巻いた玖麗だが、２度目の防衛戦で迎え撃つ鈴季から「王者としての信念とか、やりたいこととかが全く伝わってこない」と痛烈に批判され、「ＳＮＳも見たけど、具体的なことを何も言ってない。ベルトを持つってこ