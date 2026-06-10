浦和は１０日、元日本代表ＭＦ中島翔哉（３１）の契約満了を発表した。中島は２０２３年夏、トルコのアンタルヤスポルから浦和に完全移籍で加入。欧州や中東の複数クラブを渡り歩き、約６年ぶりに国内復帰した浦和での３年間では４５試合３得点だった。退団にあたり、中島はクラブを通じてコメントを発表。「浦和レッズでの３年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！浦和レッズ