◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン連覇がかかるメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＣＷコースを単走。力強い脚さばきで６ハロン８３秒３―１０秒９と、万全の仕上がりをアピールした。この日の追い切りには騎乗しなかったが、主戦の武豊騎手＝栗東・フリー＝が共同会見に臨んだ。一問一答は以下の通り。―安田記念（