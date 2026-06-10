今年の春、西日本シティ銀行をはじめ、新世代SNS「BeReal（ビーリアル）」をきっかけとした情報漏えいが相次いだ。 これまでのSNS炎上では、迷惑行為や不適切な発言を意図的に撮影・投稿するケースが多かった。 しかし、BeRealは「通知が来たら2分以内に、現在の自分と周囲の景色を1枚の写真（内カメラと外カメラで同時撮影）として投稿する」というシステムであり、すぐの投稿を促すメッセージが表示される