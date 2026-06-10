5月30日、東京都町田市内の駐在所で、制服姿のまま頭から血を流して倒れている杉田大祐さん（享年37）を、同居していた妻が発見した。「夫が拳銃で頭を撃った」という110番通報を受けて病院へ搬送されたが、その後死亡が確認された 杉田さんは、リングネーム「杉田ダイスケ」として日本スーパーバンタム級11位にランクされたプロボクサーであり、警視庁町田署の地域課に所属する現役の巡査長でもあった