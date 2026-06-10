旬のピーマンをたっぷり1袋使って作る、焼き漬けおかず。こんがり焼いた鶏もも肉といっしょに甘辛しょうがだれに漬ければ、ピーマンの甘みがぐっと引き立ちます。今の時期ならではのやわらかさも楽しめて、ご飯がどんどん進む味わい。ごろっとした鶏もも肉もジューシーで、大満足の食べごたえです！『鶏ももとピーマンの焼き漬け』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉（大）……1枚（約300g） ピーマン……5個（約130g） しょうが……1