日本が人口減少や少子高齢化、地方経済の縮小といった課題に直面するなか、地域金融機関の役割はこれまで以上に重要性を増している。こうした状況を打破し、新たな成長の道筋を描くためには、既存の枠組みにとらわれない革新的な取り組みが不可欠である。 今回ご紹介する「専門的な知見のデジタル資産化」と「金融機関の共同化」は、まさにその一例と言えるだろう。複数の金融機関が知見やノウハウをデジタル資産として共有し、