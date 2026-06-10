佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか？」 10日の最高気温は、福岡市や北九州市で27℃の予想です。久留米市や佐賀市など内陸の地域では30℃の予想で、真夏日が戻ってきます。前日との気温差が大きいので服装選びにご注意ください。 「朝との気温差に注意」 朝の気温が低い分、昼にかけての気温の変化がとても大きくなります。最低気温と最高気温の