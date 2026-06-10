オフコース『SELECTION 1973-78』 (品番：UPJY-9580/1) ユニバーサル ミュージックは、Made in Japanの高級レコード「100％ Pure LP」の新ラインナップとして、オフコースが東芝EMIでの現役活動中にメンバー自らの選曲で発表した2枚のベスト盤「SELECTION 1973-78」と「SELECTION 1978-81」を、10月28日と11月25日に2カ月連続で発売する。価格は各11,000円。いずれもシリアル・ナンバ&#125