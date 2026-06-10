大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）が10日、羽田空港から出発した。昨年10月のロンドン公演に続き、2年連続で海外公演に参加。搭乗前に取材に応じ、「去年のロンドンを経験しているし、今回はパリということで、2年連続で（海外公演に）行けて、うれしい」とリラックスした表情で話した。約14時間半のフライトを経てパリ入りする。「そんなこだわりはないけど、ゆっくりできると思う」。