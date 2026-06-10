【大西純一の真相・深層】まもなくW杯北中米大会が開幕する。日本代表は「目標は優勝」と掲げている。1次リーグで対戦するのはオランダ、チュニジア、スウェーデンと、いずれも力があるチーム。森保監督はどうW杯を戦うのだろうか。今大会は参加国が48カ国に増え、32カ国が決勝トーナメントに進出する。日本がW杯で優勝するためには、1次リーグ初戦から34日間、8試合戦うことになり、決勝までの道のりが長くなった。一方で、1