原子炉6基をもつウクライナの街が爆撃を受けた。映像には、逃げ出す人らの様子やミサイルが着弾し辺りに黒煙が広がる瞬間が映っている。【映像】逃げ惑う人々…ミサイル着弾の瞬間（実際の様子）6月8日、ウクライナ南東部のザポリージャにミサイル攻撃が行われた。知事によると、この攻撃により2人が死亡、23人が負傷したという。ロシア軍は、2022年2月のウクライナ侵攻後の数週間で、原子炉6基をもつヨーロッパ最大のザポリ