日本時間１０時３０分に中国生産者物価指数（PPI）（5月）、消費者物価指数（CPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（5月）10:30 予想3.8%前回2.8%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（5月）10:30 予想1.3%前回1.2%（前年比)