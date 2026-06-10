【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は９日、有人月探査「アルテミス計画」で２０２７年に予定する宇宙船と月着陸船のドッキング試験に参加する宇宙飛行士４人を発表した。機体の安全性を確かめ、２８年の実現を目指す有人月面着陸に向けて弾みをつけたい考えだ。４人はＮＡＳＡのランディ・ブレスニック氏、アンドレ・ダグラス氏、フランク・ルビオ氏と、欧州宇宙機関（ＥＳＡ）に所属するイタリア人のルカ・パ