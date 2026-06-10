米株価指数先物下げ縮小、米のイラン攻撃完了 東京時間10:22現在 ダウ平均先物JUN 26月限50870.00（-39.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7386.00（-6.75-0.09%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29094.00（-23.00-0.08%）