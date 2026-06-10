元テレビ朝日の玉川徹氏が１０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、宇都宮市でクマが１頭捕獲されたニュースに言及。一時期、殺処分に対して苦情が殺到したが「こうなってくると、さすがにそういう声も小さくなるのでは」と推察した。この日は宇都宮市内で１頭のクマが捕獲されたニュースを取り上げた。だがもう１頭いる可能性があるとして、自治体は引き続き市民に注意を呼びかけている。そのため休校が続いてい