AC長野パルセイロは9日、交通事故の発生を報告した。クラブによると、事故が起きたのは2日の午前8時10分頃。長野市屋島の畑道において、MF吉田桂介が乗用車を運転中、信号機のない交差点にて一時停止をした後、発進する際の安全確認が不十分であったため、左方より進行してきた車両と接触する事故が発生したようだ。事故発生後は、速やかに相手の怪我の状況等を確認するとともに、直ちに警察へ通報し、適切な事故処理が行わ