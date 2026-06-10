英スコットランド北部での鉄器時代の埋葬習慣を調べた研究者らが作成した骨格イラスト/Laura Castells Navarro et al. 2026/Courtesy Antiquity Publications Ltd. via CNN Newsource（CNN）鉄器時代に生きていた英スコットランドのある女性について、死後に脳をすくい取られていた公算が大きいことが新たな研究で明らかになった。埋葬の一環とみられており、先史時代の文化における複雑な葬送儀礼に対してさらなる光を当てた形だ