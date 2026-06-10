（CNN）米中央軍によると、米軍はアパッチヘリコプター撃墜への報復で実施したイランに対する自衛のための攻撃を完了した。中央軍はX（旧ツイッター）で「中央軍は空海軍の戦闘機の精密兵器により、ホルムズ海峡付近にあるイランの防空設備や地上管制所、監視レーダー施設を攻撃した」と明らかにした。米軍は一連の攻撃について、この地域の海域で最近発生した米軍や国際船への攻撃に対する「相応の対応」だとしている。