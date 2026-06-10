ドジャースの大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、米誌「ＴＩＭＥ（タイム）」が今年初めて発表した「ＴＩＭＥ１００Ｓｐｏｒｔｓ（タイム１００スポーツ）」に選出された。同誌はスポーツ界で最も影響力のある１００人を選出しており、大谷については「端的に言えば、地球上を歩く野球選手の中で最も壮観な存在」と評し、現代スポーツ界を代表する存在と位置付けた。同誌は１９２３年創刊の米国を代表する老舗ニ