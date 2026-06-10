稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』より、本予告が解禁された。【動画】全貌解禁！のはずが――『バナ穴 BANA_ANA』本予告本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。前作同様、稲垣、草なぎ、香取の3人が主演し、監督は山内ケンジが務める。共演には、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、さ