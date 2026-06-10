◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。８回２死満塁で迎えた第６打席は１０点の大量リードということもあり、代打コールが送られて途中交代。敵地は軽いブーイングに包まれた。スキーンズとの今季初対決は３打席で無安打。初回先頭ではスプリットを打たされ