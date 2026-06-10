敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。試合中に風雨が強まった後、スタジアム後方に虹がかかった。中継のNHK BSにも映り、視聴者からは様々な声が上がった。6回のパイレーツの攻撃中、大雨となり風も強くなった。スタンドから避難する観客も。NHK BSでも「場内が騒然となってきました」と伝えられるほどだった。その後、風雨はおさまり、スタジアム後方には虹もかかっ