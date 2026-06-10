East Of EdenのニューEP『Rising In Bloom』が6月10日にリリースされ、あわせて新曲「Telepathic」のミュージックビデオが同日22時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。今作『Rising In Bloom』には、ドラマ主題歌として注目を集めた「Our Fate」「The weight of choice」をはじめ、Ayasaが初の作詞に挑戦した「Checkmate」、BABYMETAL作品などで知られる要田健との初タッグによる「Telepathic」、藤永龍太郎が手掛け