テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、１２日（日本時間）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯を特集した。その中で日本代表がベース合宿地の米テネシー州ナッシュビル入りしたことを報道。また、米国と戦闘が続くイラン代表に厳戒体制が敷かれるなど異例の事態となっていることも伝えた。さらに決勝戦のチケットがＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）公式サイトで高いもので３万５０００?（約５６