浦和レッズが公式発表浦和レッズは6月10日、MF中島翔哉が契約満了に伴い、今シーズン限りでチームを離れることになったと発表した。1994年8月23日生まれで現在31歳の中島は、東京都出身。東京ヴェルディユースからトップチームに昇格後、FC東京やカターレ富山でプレーした。その後は海外へ渡り、ポルトガルのポルティモネンセSCやFCポルト、カタールのアル・ドゥハイルSC、UAEのアル・アイン、トルコのアンタルヤスポルを渡り