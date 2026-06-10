インドで、カースト制度の最下層とされる不可触民（ダリット）出身の若者2人が、窃盗の疑いをかけられたことを理由に村の住民から集団暴行を受け、服を脱がされたまま村を引き回されていたことが明らかになり、波紋が広がっている。9日、インドメディアのNDTVによると、事件は最近、インド北部パンジャーブ州スリ・ムクツァル・サーヒブ地域のある村で発生した。被害者らは、出稼ぎ労働者の携帯電話を盗んだとのうわさが広がったこ