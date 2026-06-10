ガールズグループ「AFTERSCHOOL」出身の女優ナナ（本名イム・ジナ）が、自宅強盗侵入事件の第1審判決後に心境を明らかにした。9日、議政府（ウィジョンブ）地方法院（地裁）南楊州（ナムヤンジュ）支院刑事第1部（キム・グクシク部長判事）は、強盗傷害の罪に問われているキム被告（34）に対し、懲役7年を言い渡した。裁判所は、「絶対的な平穏が守られるべき夜間に、凶器を所持して被害者の住居に侵入した」として、キム被告の強