俳優ペ・ヨンジュンの近況が久しぶりに公開され、連日話題となっている。シンガポール紙の聯合早報は8日、ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻がシンガポール・チャンギ空港第4ターミナルで目撃されたと報じた。2人は俳優パク・シネ、チェ・テジュン夫妻と子どもたちとともにシンガポールを訪れたと伝えられている。公開された写真の中で、ペ・ヨンジュンは帽子とマスクを着用したリラックスした装いだった。しかし、帽子の下からの