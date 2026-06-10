現在放送中で、さまざまな事情を抱える子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」が舞台のドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）には、たくさんの子どもたちが登場する。その中で、一際目が奪われてしまうのが1人だけ明らかに「ガタイの良すぎる」青年だ。「ソーヤ」と呼ばれ、みんなの人気者になっている青年・皆藤壮哉役を務めているのは、かつて名子役として人気を博した寺田心である。【画像】あんなに小