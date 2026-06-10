モデルでフルート奏者のCocomi（25）が10日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで「THEMONSTERS」10周年記念展東京「MONSTERSBYMONSTERS:NOWANDTHEN」プレビューに出席した。アーティストのカシン・ロンによる「THEMONSTERS」の誕生10周年を記念した展覧会。「刺激的ですし世界観にどっぷり浸かれる。10周年というのもあって、歴史を感じられるのが豪華」と一足先に展覧会を堪能した。「自分が見た事ないキャラク