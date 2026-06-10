JR東日本は、2027年度初に導入する新たな夜行運転対応の特急列車の名称を「ルナ・アズール（Luna Azul）」に決定したと発表した。夜行列車ならではの旅情を受け継ぎながら、移動そのものを目的とした新たな乗車体験の提供を目指す。【図】乗車体験のイメージ（品川駅発・青森駅行き）同社グループは長期ビジョン「勇翔2034」で掲げる「地域に活力をもたらし豊かな日本に」の実現に向けた取り組みの一環として新列車を導入。「