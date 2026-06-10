マイケル・ジャクソンにとって生涯最大のライバルと言える存在が、プリンスである。【画像】マイケルを意識していた？ プリンスのパフォーマンスはこちらともに1958年生まれで、中西部（インディアナとミネソタ）育ちのふたりだが、当初は比較されることはなかった。デビューは9年違っていたし、マイケルが歌って踊れるエンターテイナーだったのに対し、プリンスはあくまでシンガー・ソング・ライターだったからだ。®, TM