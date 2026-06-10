【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は９日、メキシコ・モンテレイで３日に事前合宿を始めてから初の休養日となった。前日に大会中の拠点となるナッシュビルに移動して最終調整を行う中、２大会連続出場となる前田大然（２８）（セルティック）は「前回より自信を持って挑める」と意気込んでいる。２０２２年カタール大会は抜群のスプリント力に加えて