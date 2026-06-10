今年8月にアメリカで開催される競泳のパンパシフィック選手権に向け、日本代表が9日、都内で練習を公開した。32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表にも内定している池江璃花子（25、横浜ゴム）、パリ五輪銀メダリストの松下知之（20、東洋大学）、オリンピック3大会出場の鈴木聡美（35、ミキハウス）らがおよそ2時間の水中練習を行った。池江璃花子、日本新の17歳・大橋信、鈴木聡美らアジア大会（愛知・