元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子が9日、インスタグラムを更新し、50歳になったことを報告した。花束を手にした写真を投稿し「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！50歳になった私は、想像していた大人とは程遠いですが、それが私なんだと思えるようになりました」と心境をつづった。その上で「そしてそんな私をそのままでいいよと受け入れてくれる愛する人たちに感謝しかありません。本当にありが