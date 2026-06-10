◆ヒルトン東京ベイのサマースイーツビュッフェはハワイがテーマ。トロピカルフルーツのスイーツが約20種＆セイボリーも約15種ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O（ラウンジ・オー）」にて、2026年6月13日（土）から8月30日（日）までの土日祝日限定で、サマースイーツビュッフェ「Alohawaii（アロハワイ）」を開催。色鮮やかなトロピカルフルーツをふんだんに使った約20種類のスイーツに加え、ランチとしても楽しめる充