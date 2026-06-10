◆家族でのおでかけに！京葉線エリアでベビーカーOKのビュッフェ3選。お子様にうれしい体験メニューのあるビュッフェも写真：フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ家族でのおでかけに、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめるビュッフェはいかが？今回は、京葉線沿線でお子様連れ歓迎のビュッフェレストランをご紹介。ベビーカーでの来店も可能なほか、親子で楽しめる体験メニューや、お子様限定のお菓子詰め放題イベントまで