アメリカの新興企業・アンソロピックは9日、新たなAIモデルの一般提供を始めたと発表しました。サイバー攻撃への悪用を懸念して一般公開が見送られてきた「クロード・ミュトス」と同等の性能を持つということです。アンソロピックが9日から一般提供を始めたのは、新たなAIモデル「クロード・フェイブル5」です。アンソロピックはサイバー攻撃への悪用の懸念から「クロード・ミュトス」の一般公開を見送ってきましたが、「クロード