「パイレーツ３−１２ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースが２−２の七回に猛攻を見せて大勝した。無死からラッシング、フリーランドの連打で無死一、三塁とし、相手失策で１点を勝ち越す。ここで大谷翔平投手が左中間へ適時二塁打を放った。続くパヘズは左翼席へ２ラン。フリーマンが四球、ベッツが中前打を放ち、マンシーは四球を選んだ。ここでタッカーのゴロを二塁手が本塁へ悪送球する失策。さらにウォー