体調不良により入院していた女性シンガー・ソングライターのMAINAMIND（マイナマインド）が10日までにXを更新。退院および仕事復帰を報告した。マイナマインドは3月下旬にインフルエンザ罹患および扁桃腺の炎症により予定していた複数公演をキャンセルするなど体調不良が続き、4月の投稿で「現在、体調不良により入院を繰り返しており、思うように動けない状況が続いております」と報告。「現在は外出も難しく、療養に専念している