流しのブルペンキャッチャー回顧録第９回東浜巨（ソフトバンク）あの土砂降りのなかでの"捕球"は、きっと一生忘れないだろう。それくらい、今でもはっきりと覚えている。沖縄尚学高の東浜巨（なお）が３年生になる直前の2008年２月、私は沖縄へと向かった。ちょうどプロ野球の春季キャンプが行なわれている時期だった。めったに訪れることのない沖縄である。この際、プロ野球キャンプも時間の許すかぎり取材し、原稿の題材