日本を代表するオポジットとしてさらなる活躍が期待される宮浦健人 photo by Sunao Noto（a presto）2025年の男子バレーボール日本代表で、オポジットを託されたのはウルフドッグス名古屋の宮浦健人（当時26歳）だった。昨年のネーションズリーグでは、宮浦は世界ベストアタッカーランキングで堂々の４位に入っている。ライトから高く跳び上がって左腕で打ち込むスパイクは電撃的で華々しかった。バナナサーブと異名をとった鋭