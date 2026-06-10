群馬県藤岡市にある冨士製作所は、即席ラーメンの麺をつくる機械（製麺プラント）で世界シェア1位に立つ。社員83人の町工場は、なぜ「世界企業」になれたのか。その背景には、創業時から受け継がれてきた「技術屋」の精神があった。櫻澤誠社長にフリージャーナリストの前屋毅さんが聞いた――。（後編）■町工場から世界シェア1位に成長即席ラーメンを生産するための製麺プラントで国内・国外ともに50％というトップシェアを誇る冨