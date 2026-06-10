なぜダイエットに失敗するのか。脳科学者の篠原菊紀さんは「海外では、食事制限によるダイエットについてメタ解析した研究がいくつかある。それらによると、食事療法では長期的な体重管理は難しいというのが現在の一つの結論になっている」という――。※本稿は、篠原菊紀『脳を乗っ取る感情からあなたを守る方法』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／YinYang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／YinY