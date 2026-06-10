吉田知那美インタビュー（後編）この春、12年間所属していたロコ・ソラーレから離れた吉田知那美。新たな道を歩み始めた彼女に、日本カーリング界の現状や今後についても話を聞いた――。photo by Goh Fujimaki前編◆初のプロリーグに参戦した吉田知那美が思い描くカーリングの未来＞＞――日本カーリング界の現状についても話を聞かせてください。競技性や普及の面など、吉田選手の目にはどう映っていますか。吉田知那美（以下、