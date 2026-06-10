脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。■衝動抑制の練習は百人一首で脳科学の実験では、衝動を抑える力を調べるために「Go／No-Go課題」というテストが使われます。「○」が出たらボタンを押し、「×」が出たら押さない。合図を見分けて動きを止める課題によって、“止める力”を担う前頭前野の一部、「背外側前頭前皮質」の働きを測る実験です。この実験の応用で、怒りをコン